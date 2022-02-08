Верстка сайта - агентство переводов

HTML-версткаЗакрытнет заявок482 просмотра
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Нужно качественно сверстать макет, по ссылке ниже

https://www.figma.com/file/EN2hoMOowNqTPW17LReFqT/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B?node-id=201%3A485

В макете появится еще одна страница - О нас, максимум 3 экрана в высоту

В макете появятся следующие изменения - https://docs.google.com/document/d/15qZ1905tYtRWpvlNkWXP-un3cTmi5w2Y_xb9Db3Fpac/edit#heading=h.ht2oztbv513b (только то что написано ниже текста "Правки от 07 февраля"). 

Верстка сайта
2 года назад
allydawn
Юрий 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
21 день назад
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