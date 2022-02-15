Работа с картинками и текстом сайт на WordPress

Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: https://idram.armchange.ru/ Вот такую мобильную версию: https://idram.armchange.ru/mobile.html У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть картинка и на ней текст https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/
Задача- разместить текст отдельно поверх картинки, примерно в тех местах, где расположен текст на картинке.
Таких картинок несколько на сайте будет.
И очень желательно пояснить, как это было реализовано.
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