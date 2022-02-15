Работа с картинками и текстом сайт на WordPress

HTML-версткаЗавершен5 заявок573 просмотра
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Есть картинка и на ней текст https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/

Задача- разместить текст отдельно поверх картинки, примерно в тех местах, где расположен текст на картинке.

Таких картинок несколько на сайте будет.

И очень желательно пояснить, как это было реализовано.

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
bigpit
Петр 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$15
1 день
UAH
Петр отлично выполнил задачу. Все пожелания были учтены. Спасибо за качественно выполненную работу. Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую к работе
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