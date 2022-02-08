Изменить стиль бокового меню

$30
HTML-версткаЗавершен10 заявок1205 просмотров
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В боковом меню отображается список категорий с подкатегориями товаров. Необходимо сделать меню выпадающим, без необходимости перезагружать страницу каждый раз, когда хочешь перейти на подкатегорию или под-подкатегорию как на сайте магазина https://alp.com.ua/

2 года назад
Eldvorchuk
Элина 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
ponpilzz
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 года назад
$10
1 день
RUBUAHWMZ
Отличный исполнитель. Профессионал своего дела. Сделал все, как мне было нужно. Определенно рекомендую.
Хороший заказчик, все четко по плану. Рекомендую.