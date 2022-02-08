Изменить стиль бокового меню

Сайт [url=http://diet-health-2022.site/]http://diet-health-2022.site/[/url] Нужно добавить примерно 10-15 статей Поменять 2 баннера Статьия вам вышлю готовые
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В боковом меню отображается список категорий с подкатегориями товаров. Необходимо сделать меню выпадающим, без необходимости перезагружать страницу каждый раз, когда хочешь перейти на подкатегорию или под-подкатегорию как на сайте магазина https://alp.com.ua/
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