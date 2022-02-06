Надо что-бы на почту приходило изображения

Нужно решить проблему отображения сайта на айфоне
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Здравствуйте, юзаую phpMailer, мне нужно что-бы на почту могло приходить письмо, сделать сегодня!!!
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