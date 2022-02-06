Нужно сделать шапку вверху с навигационными ссылками

Пишите пожалуйста цены сразу чтоб не тратить ваше и мое время.

Сделать верстку шапки или взять с сайта готовую пример как должно выглядеть в скриншоте.

В этой шапке будут ссылки на контакты, отзывы, цены, о компании

Сайт https://remont-ctiralok.ru/

Откуда взял пример rewasher.ru