Адаптивная верстка

Здравствуйте :) Есть дизайн и его нужно будет конвертировать в рабочий веб-сайт при помощи Webflow. [b]Требования к специалисту[/b] [list] [*]Портфолио (наличие нескольких завершенных проектов по Webflow) [*]Наличие нескольких отзывов на этой платформе или на ...