Zyn1e

Азиз Кучкаров Zyn1e

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

- Vue.js / Nuxt.js

  • Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная
  • Верстаю из PSD , Figma
  • Необычные анимации
  • Адаптивность , responsive
  • Интеграция с бэк частью / RESTAPI 
  • CRM/CMS системы 
  • Интернет-магазины любой сложности
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Ответственность:

  • Всегда на связи
  • Не нарушаю сроков
  • Готов приступить сразу
  • Не беру предоплату
  • Довожу дело до конца

Контактные данные:

Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.