Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

- Vue.js / Nuxt.js

Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная

Верстаю из PSD , Figma

Необычные анимации

Адаптивность , responsive

Интеграция с бэк частью / RESTAPI

CRM/CMS системы

Интернет-магазины любой сложности

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Всегда на связи

Не нарушаю сроков

Готов приступить сразу

Не беру предоплату

Довожу дело до конца

Контактные данные:

Telegram: @Zyn1e

Почта: [email protected]

WhatsApp: +998 93 556 57 41

В течении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.