Сверстать сайт по макету Figma и посадка на WordPress

HTML-версткаЗакрыт34 заявки1692 просмотра
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В макете адаптивный дизайн под все типы экранов. Главная страница + 2 маленьких. Подробное ТЗ в сообщения. Жду примеры работ

WordPressFigma
2 года назад
GeekBrain
Евгений 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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