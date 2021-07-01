Добавить стили в виджет для нормального отображения на 4К мониторах

HTML-версткаЗакрыт4 заявки631 просмотр
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Есть следующий виджет, который выводится в браузере Chromium на 4К мониторе и который на нем выглядит довольно мелким и  плохо читабельным. Пример во вложении.

data-refresh="6000"

data-date="2021-07-01"

data-league=""

data-team=""

data-season=""

data-last=""

data-next=""

data-key="........"

data-theme="false"

data-show-errors="false"

class="api_football_loader">

По умолчанию стили виджет тянет со своего сервера, но которые можно отключить и добавить локальные. Все стили есть.Задача и состоит в добавлении соответствующих стилей, что-бы либо сделать виджет "резиновым", либо иметь возможнось в нем адаптировать его размер, размеры шрифтов и менять остальные визуальные элементы. 

2 года назад
dimaskuba
Дмитрий 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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