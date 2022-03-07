Pixel-perfect верстка новостного сайта с Figma

Нужно качественно сверстать макет, состоящий из

3 шаблона - главная, категория, карточка

3 размера экранов,

тёмная тема

Рекламные блоки должны быть интегрированы с точностью до пикселя, это значит без резиновой верстки, без фреймворков (сетка своя).

Макет ниже, предлагайте стоимость, и реальный срок исполнения.

Также, в своём предложении указывайте ссылку на свою лучшую работу, и расскажите почему она лучшая.

Последнее, в своём предложении укажите, как вы будете делать сетку.

https://www.figma.com/proto/U5Zh1ugY96RY1v0vDWtBZh/iPhone?node-id=200%3A48926&scaling=scale-down-width&page-id=0%3A1