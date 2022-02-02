Внести правки в свёрстанный лендинг.

Сверстать макет + добавить анимацию https://www.figma.com/file/5MiC1klws90eohL5xZeO2Z/promarket?node-id=55%3A36135
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