Сверстать сайт и установить в Wordpress

$6
HTML-версткаЗакрыт22 заявки1643 просмотра
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Задача:

Сверстать сайт, всего 1 секция и установить в Wordpress. Макет https://www.figma.com/file/sGx3UPJaW8YuqGcqHzJARj/1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1

Верстка должна быть адаптивная под телефоны, пк, планшеты. Сайт должен работать в разных браузерах и на разных платформах

WordPress
2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад