Сверстать сайт и установить в Wordpress

Верстка сайта Макеты тут https://drive.google.com/file/d/17YmWBzLRgMqOze4SvR5xhf9IwFvK8Pta/view?usp=sharing Без цены и сроков не рассматриваю заявки. Верстка не должна отличатся от макетов. Антибот 15+7=
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Сверстать сайт, всего 1 секция и установить в Wordpress. Макет https://www.figma.com/file/sGx3UPJaW8YuqGcqHzJARj/1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1
Верстка должна быть адаптивная под телефоны, пк, планшеты. Сайт должен работать в разных браузерах и на разных платформах
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