vlad-tokarev127

Влад vlad-tokarev127

 
27 летКазахстан/Атырау
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Профессиональная верстка и посадка сайтов

Привет! Занимаюсь разработкой сайтов 5 лет. Нахожусь на связи всё время, примерно с 9 до 23 по МСК.

Контакты:

Telegram: @vlad_tokarev127

Skype: vlad.t96

Навыки и опыт:

  • HTML, CSS, JS, PHP;

  • Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка;

  • Pixel perfect;

  • Опыт работы с ModX, OpenCart, Wordpress(Woocommerce), Bitrix;

  • Опыт работы с REST API таких проектов как: Twitch, DHL, AmoCRM и др.

  • HTML Frameworks: Bootstrap, Foundation, Uikit;

  • Css препроцессоры: Sass/Scss;

  • Gulp.js, npm, bower, Git;

  • Работаю по стандартам;

  • Большой опыт работы с CMS: Wordpress(Woocommerce);

  • JS Framework: Vue.js;

Оплата:

ЮMoney

WebMoney

Банковский перевод

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapMODXWooCommerceБитриксRESTamoCRMSCSSSASSVue.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Системы управления (CMS)
ТОП-50
Веб-программирование
Показать все
Отзывы заказчиков
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$109
10 баллов
год назад
Переверстать шаблон и положить на джумлу или вордпресс
Не простой проект, много подводных камней во основном из-за моей не компетентности, но Владислав максимально профессионально отнесся ко всем моим пожеланиям и в некоторых случая доработкам вне оговоренного тз. Огромное спасибо за терпение и действительно качественную работу. Рекомендую и обязательно буду обращаться впредь!
Отличный заказчик, с чётким тз, был всё время на связи и вовремя оплатил. Рекомендую
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
год назад
Реализация таблицы рейтинга на WordPress
Профессионал своего дела. Результатом сотрудничества доволен, задача была решена в полном объеме.
Отличный заказчик с интересными задачами, Рекомендую
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
год назад
Сверстать рейтинговую таблицу из Figma (pixel perfect)
Очень рад сотрудничеству. Все по ТЗ и в срок. Рекомендую Влада, как профессионального исполнителя!
Отличный заказчик, быстро проверил и оплатил, рекомендую
Ответный отзыв
jobverstk
Андрей 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$110
9 баллов
год назад
Посадка на Wordpress + Woocommerce
Всё выполнил хорошо и качественно.
Хороший заказчик с понятным тз и исходниками
Ответный отзыв
lancerjhon
Евгений 
30 летБеларусь
год в сервисе
Был
год назад
10 отзывов(-3)
$50
10 баллов
год назад
Натяжка существующего сайта на WP
Исполнитель - настоящий профи. Все было сделано качественно и в срок. Огромная благодарность, еще 100% посотрудничаем
Отличный заказчик, т.з. понятное и приятен в общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$12/час
от $120от 2 дней
#22
Веб-программирование
2 отзыва
$12/час
от $24от 2 часов
#45
HTML-верстка
2 отзыва
$12/час
от $24от 2 часов
#150
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $240от 5 дней
#803