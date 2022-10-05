Профессиональная верстка и посадка сайтов
Привет! Занимаюсь разработкой сайтов 5 лет. Нахожусь на связи всё время, примерно с 9 до 23 по МСК.
Контакты:
Telegram: @vlad_tokarev127
Skype: vlad.t96
Навыки и опыт:
HTML, CSS, JS, PHP;
Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка;
Pixel perfect;
Опыт работы с ModX, OpenCart, Wordpress(Woocommerce), Bitrix;
Опыт работы с REST API таких проектов как: Twitch, DHL, AmoCRM и др.
HTML Frameworks: Bootstrap, Foundation, Uikit;
Css препроцессоры: Sass/Scss;
Gulp.js, npm, bower, Git;
Работаю по стандартам;
Большой опыт работы с CMS: Wordpress(Woocommerce);
JS Framework: Vue.js;
Оплата:
ЮMoney
WebMoney
Банковский перевод
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-50— Системы управления (CMS)
ТОП-50— Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
$109
10 баллов
год назад
Не простой проект, много подводных камней во основном из-за моей не компетентности, но Владислав максимально профессионально отнесся ко всем моим пожеланиям и в некоторых случая доработкам вне оговоренного тз. Огромное спасибо за терпение и действительно качественную работу. Рекомендую и обязательно буду обращаться впредь!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с чётким тз, был всё время на связи и вовремя оплатил. Рекомендую
$100
10 баллов
год назад
Профессионал своего дела. Результатом сотрудничества доволен, задача была решена в полном объеме.
Ответный отзыв
Отличный заказчик с интересными задачами, Рекомендую
$10
10 баллов
год назад
Очень рад сотрудничеству. Все по ТЗ и в срок. Рекомендую Влада, как профессионального исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстро проверил и оплатил, рекомендую
$110
9 баллов
год назад
Всё выполнил хорошо и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик с понятным тз и исходниками
$50
10 баллов
год назад
Исполнитель - настоящий профи. Все было сделано качественно и в срок. Огромная благодарность, еще 100% посотрудничаем
Ответный отзыв
Отличный заказчик, т.з. понятное и приятен в общение. Рекомендую!
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$12/час
от $120от 2 дней
#22
Веб-программирование
2 отзыва
$12/час
от $24от 2 часов
#45
HTML-верстка
2 отзыва
$12/час
от $24от 2 часов
#150
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $240от 5 дней
#803