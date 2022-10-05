Не простой проект, много подводных камней во основном из-за моей не компетентности, но Владислав максимально профессионально отнесся ко всем моим пожеланиям и в некоторых случая доработкам вне оговоренного тз. Огромное спасибо за терпение и действительно качественную работу. Рекомендую и обязательно буду обращаться впредь!