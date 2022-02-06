Восстановить WP сайт из бекапа

Добрый день,

Есть архив backup сайта целиком сделанного через плагин в WP. В архиве все файлы и база. Требуется восстановить исходный сайт, сейчас установлена голая WP и база. Скриншот архива прилагаю. Доступы к сайту есть SFTP и phpmyadmin.