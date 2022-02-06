Восстановить WP сайт из бекапа

1. Нужно добавить определение города посетителя сайта 2. На странице контакты нужно сделать вкладки Т.е должно быть 8 вкладок с названием города и в каждой вкладке своя карта и сами контакты
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Добрый день,
Есть архив backup сайта целиком сделанного через плагин в WP. В архиве все файлы и база. Требуется восстановить исходный сайт, сейчас установлена голая WP и база. Скриншот архива прилагаю. Доступы к сайту есть SFTP и phpmyadmin.
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