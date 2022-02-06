Восстановить WP сайт из бекапа

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки514 просмотров
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Добрый день,

Есть архив backup сайта целиком сделанного через плагин в WP. В архиве все файлы и база. Требуется восстановить исходный сайт, сейчас установлена голая WP и база. Скриншот архива прилагаю. Доступы к сайту есть SFTP и phpmyadmin.

2 года назад
milo7272
Сергей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
vlad-tokarev127
Влад 
27 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, мало того что помог по основной задаче, так еще и дополнительные задания выполнил на отлично. Благодарю!
Отличный заказчик, предоставил хорошее ТЗ, был всегда на связи и приятен в общении. Рекомендую