Нужно установить WP + развернуть простенький шаблон + добавить 10 новостей
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Убрать дубли сделок в Битрикс 24
Нужно убрать дубли, настроить, чтобы они не появлялись
Цену предлагайте
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