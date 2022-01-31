Прокрутка слайдера автоматически Wp

$1
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок551 просмотр
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Добрый день 

помогите, добрый люди

на сайте Wordpress на главной странице 

не прокручивается слайдер автоматически.

2 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад