Обновить сайт на Drupal 8 до последней версии

Необходимо сверстать страницу согласно ТЗ по блокам + адаптивы. Сделать так чтобы каждый блок можно было встраивать на другие страницы. Сайт сделан на WP и верстать нужно в этой Cms . Дизайн https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70%3A354 Скорость по GooglePageSpeed для ...