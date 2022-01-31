Обновить сайт на Drupal 8 до последней версии

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка900 просмотров
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Не получается обновить сайт до 9-ой версии. Выдает ошибки. 

Drupal
2 года назад
rusakov
Сергей 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад