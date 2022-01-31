Переписать плагин на регистрацию WorldPress

Всем привет. В интернет-магазине на Joomla (Joomshopping) нам нужно внести следующую доработку: - в карточках товарных позиций добавить гиперссылку в указанном месте, при нажатии на эту гиперссылку должно всплывать попап окно с таблицей размеров (табличка у меня ...