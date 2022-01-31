Переписать плагин на регистрацию WorldPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1043 просмотра
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Нужно переписать плагин на вордпресс, пишите отправлю тз! 

2 года назад
kresancho
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад