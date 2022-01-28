Сделать ОДНУ ДЛИННУЮ страницу-форму для сайта WP – по смыслу шаблон резюме и чтобы пользователь мог: заполнить/ просмотр/ скачать/ распечатать/отправить (отправка желательно но не обязательно). Вот образец:

https://simpledoc.ru/resume/

https://app.cvmaker.ru/#/lichnyye-dannyye/

https://rezumator.ru/

Прошу в ответе: сроки, как планируете делать и ВАШУ ЦЕНУ.

Если не знаете как - не пишите. Благодарю за понимание.