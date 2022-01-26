Редактировать сайт на joomla

Добрый день.

Требуется помощь в обновлении, модернизации, установке плагинов, редактировании сайта на joomla (advokatmoskva.info).

Если сможете помогать и сайтами на tilda будет очень хорошо.

Вебразработчик с которым я сотрудничал 10 лет ушел в крупный проект и у

него нет времени на поддержку моих сайтов ищу ему замену на регулярной

основе.

Сможете мне помогать?