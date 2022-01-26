Редактировать сайт на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок741 просмотр
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Добрый день.

Требуется помощь в обновлении, модернизации, установке плагинов, редактировании сайта на joomla (advokatmoskva.info).

Если сможете помогать и сайтами на tilda будет очень хорошо.

Вебразработчик с которым я сотрудничал 10 лет ушел в крупный проект и у

него нет времени на поддержку моих сайтов ищу ему замену на регулярной

основе.

Сможете мне помогать?

Joomla
2 года назад
tkvega
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад