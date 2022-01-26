Починить форму обратной связи на сайте

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок618 просмотров
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Добрый день. Сайт на вордпрессе gran-dekor.ru. В каталоге с товарами слетела форма обратной связи (имя, телефон или почта, комментарий). Необходимо починить.

2 года назад
Avatara_marmika
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
Работой с Алексеем доволен. Сделал быстро и даже больше, чем нужно, сам проявил инициативу, чтобы результат был лучше. Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую, всегда на связи, оплата сразу, приятный в общении человек.