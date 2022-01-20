Натяжка верстки на ocStore

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки569 просмотров
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Нужна натяжка верстки на текущий сайт. Вышлю ссылку на сайт кандидату.

На данный момент полностью готова верстка макетов дизайна. Прикрепил к заданию.

2 года назад
Gor-And
38 летТаиланд
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад