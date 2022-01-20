Дизайн сайта для Opencart 3.0

Здравствуйте. У нас есть такой сайт https://mozabrick.de/ Для нового товара. Надо взять этот сайт. Скопировать (т.к. весь функционал, что внутри нужен) и натянуть не него другую верстку. https://www.figma.com/proto/zjE2Aa0mBHpT2LdULeilyB/Qbrix?page-id=1%3A3&node-id=714%3A1563&starting-point-node-id=714%3A1563&scaling=scale-down-width&hide-ui=1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя на перенос дизайна с Opencart 1.5 на Opencart 3.0
Сайт действующий (www.ipodshipnik.tk), поэтому готов предоставить папку с дизайном или доступ на тестовый сайт (tester.ipodshipnik.tk).
Обращаю сразу внимание, что действующий дизайн имеет внутри мобильную версию, ее тоже необходимо перенести на Opencart 3.0.
Жду Ваших предложений по цене и срокам.
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