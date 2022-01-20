Дизайн сайта для Opencart 3.0

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок728 просмотров
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Ищу исполнителя на перенос дизайна с Opencart 1.5 на Opencart 3.0

Сайт действующий (www.ipodshipnik.tk), поэтому готов предоставить папку с дизайном или доступ на тестовый сайт (tester.ipodshipnik.tk).

Обращаю сразу внимание, что действующий дизайн имеет внутри мобильную версию, ее тоже необходимо перенести на Opencart 3.0.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

OpenCartДизайн сайта
2 года назад
ipodshipnik
Владимир 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад