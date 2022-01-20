Технические работы на Moguta.CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок494 просмотра
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Ищем постоянного исполнителя работ на Moguta.CMS:

- настройка корректной работы плагинов

- настройка интеграций с сервисами

- установка обновлений системы

- смена шаблонов сайта

- разного рода работы внутри сайта

- решение текущих вопросов с техподдежкой Moguta.CMS

Предлагаем разовые работы с оплатой за выполнение, абонентское обслуживание не рассматриваем.

Сейчас требуется:

- настройка интеграции с доставкой OZON.ROCET (озон предоставляет техническую часть)

- смена шаблона сайта

- обновление системы (контроль работы после обновления)

2 года назад
Morozuk_Natalya
Наталья 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад