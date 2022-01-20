Доделать сайт на Wordpress

ИМ на Битрикс, лицензия "Малый бизнес". Задача: На страницах товара [url=http://mad.hbmdev.com/catalog/svarochnoe_oborudovanie_i_materialy/svarochnye_apparaty/ruchnaya_dugovaya_svarka/916/]http://mad.hbmdev.com/catalog/svarochnoe_oborudovanie_i_materialy/svarochnye_apparaty/ruchnaya_dugovaya_svarka/916/[/url] сделать возможность прикреплять к данному товару "подарки" по аналогии с ресурсом [url=https://svarych.ru/catalog/svarochnye-invertory-mma/aurora-vektor-1600/]https://svarych.ru/catalog/svarochnye-invertory-mma/aurora-vektor-1600/[/url]. Логика работы подарков: Товар X стоит 35.000 рублей, мы ставим на него скидку 10%, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт https://icdmc.vaah.ru/ на Wordpress готов на 90%
Старый сайт https://icdmc.ru/ был на тильде. Его брали за основу с измененным дизайном карточки товара и корзины.
Текущий программист не справляется.
Сейчас список задач такой:
- Сделать раздел статьи по примеру https://icdmc.tilda.ws/stati вместе с шаблоном статьи
- На первом экране главной страницы кнопку: Перейти в каталог сделать анимацию как на сайте https://icdmc.ru/
- Переверстать 1 экран (без меню) как на сайте https://icdmc.ru/
- Оформление блока: "Подпишись на нашу Email-рассылку, чтобы получать еще больше полезной информации и быть в курсе всех акций и новинок" взять полностью с сайта https://icdmc.ru/
В карточке товара в блоке: "Информация о доставке" убрать кнопку ДОБАВИТЬ
Оптимизировать скорость загрузки скриптов, кэширование страниц
В корзине поправить телефон,п роблема в том, что при выборе страны у нас не меняется маска телефона для данной страны
АДМИНКА
Необходимо чтобы в самом заказе были utm метки клиента откуда он пришел и заказал товар
Когда пользователь заходит на сайт, нужно чтобы автоматически определялся город у пользователя
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