Доделать сайт на Wordpress

Сайт https://icdmc.vaah.ru/ на Wordpress готов на 90%

Старый сайт https://icdmc.ru/ был на тильде. Его брали за основу с измененным дизайном карточки товара и корзины.

Текущий программист не справляется.

Сейчас список задач такой:

- Сделать раздел статьи по примеру https://icdmc.tilda.ws/stati вместе с шаблоном статьи

- На первом экране главной страницы кнопку: Перейти в каталог сделать анимацию как на сайте https://icdmc.ru/

- Переверстать 1 экран (без меню) как на сайте https://icdmc.ru/

- Оформление блока: "Подпишись на нашу Email-рассылку, чтобы получать еще больше полезной информации и быть в курсе всех акций и новинок" взять полностью с сайта https://icdmc.ru/

В карточке товара в блоке: "Информация о доставке" убрать кнопку ДОБАВИТЬ

Оптимизировать скорость загрузки скриптов, кэширование страниц

В корзине поправить телефон,п роблема в том, что при выборе страны у нас не меняется маска телефона для данной страны

АДМИНКА

Необходимо чтобы в самом заказе были utm метки клиента откуда он пришел и заказал товар

Когда пользователь заходит на сайт, нужно чтобы автоматически определялся город у пользователя