Модуль подарков в ИМ на Bitrix

ИМ на Битрикс, лицензия "Малый бизнес". Задача:

На страницах товара http://mad.hbmdev.com/catalog/svarochnoe_oborudovanie_i_materialy/svarochnye_apparaty/ruchnaya_dugovaya_svarka/916/ сделать возможность прикреплять к данному товару "подарки" по аналогии с ресурсом https://svarych.ru/catalog/svarochnye-invertory-mma/aurora-vektor-1600/.

Логика работы подарков: Товар X стоит 35.000 рублей, мы ставим на него скидку 10%, скидка составляет 3500 рублей, на эту сумму (3500) я могу дать клиенту выбрать подарки, которые мы создали для Товара X, всё что свыше скидки начинает приплюсовываться к стоимости товара.

В админке должна быть возможность к любому товару прикреплять любые подарки.

Окошко с подарками немного подверстать, чтобы выглядело ровно и красиво (условное понятие конечно, но чтобы выглядело по-человечески)))

Обязательные требования:

1. Без предоплат, оплата по факту проверки модуля с десктопа и с адаптива.

2. Специалист который берётся за задачу должен понимать что делает, без экспериментов.

3. Работа по безопасной сделке или пост оплата.