Модуль подарков в ИМ на Bitrix

Требуется сверстать адаптивно и установить сайт на MODX. Настроить все блоки, почту, карту сайта и роботс. Настроить первичную оптимизацию для скорости работы сайта под Гугл Спид. Рассматриваем кандидата знающего и умеющего работать в MODX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ИМ на Битрикс, лицензия "Малый бизнес". Задача:
На страницах товара http://mad.hbmdev.com/catalog/svarochnoe_oborudovanie_i_materialy/svarochnye_apparaty/ruchnaya_dugovaya_svarka/916/ сделать возможность прикреплять к данному товару "подарки" по аналогии с ресурсом https://svarych.ru/catalog/svarochnye-invertory-mma/aurora-vektor-1600/.
Логика работы подарков: Товар X стоит 35.000 рублей, мы ставим на него скидку 10%, скидка составляет 3500 рублей, на эту сумму (3500) я могу дать клиенту выбрать подарки, которые мы создали для Товара X, всё что свыше скидки начинает приплюсовываться к стоимости товара.
В админке должна быть возможность к любому товару прикреплять любые подарки.
Окошко с подарками немного подверстать, чтобы выглядело ровно и красиво (условное понятие конечно, но чтобы выглядело по-человечески)))
Обязательные требования:
1. Без предоплат, оплата по факту проверки модуля с десктопа и с адаптива.
2. Специалист который берётся за задачу должен понимать что делает, без экспериментов.
3. Работа по безопасной сделке или пост оплата.
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