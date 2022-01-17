Натяжка сайта на MODX

Необходимо скопировать сайт созданный на wordpress с тем же функционалом CSS и тд. Далее изменить некоторые элементы и цвета. В приоритете человек, который разбирается в теме и с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, долгосрочное сотрудничество, дальше ...