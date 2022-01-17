Натяжка сайта на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок1030 просмотров
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Требуется сверстать адаптивно и установить сайт на MODX. Настроить все блоки, почту, карту сайта и роботс. Настроить первичную оптимизацию для скорости работы сайта под Гугл Спид. Рассматриваем кандидата знающего и умеющего работать в  MODX

MODX
2 года назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад