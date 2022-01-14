Скопировать Wordpress сайт

Необходимо скопировать сайт созданный на wordpress с тем же функционалом CSS и тд.

Далее изменить некоторые элементы и цвета.

В приоритете человек, который разбирается в теме и с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, долгосрочное сотрудничество, дальше будут другие проекты и возможность хорошо зарабатывать.

Подробности вышлю кандидатам кому интересно в ЛС.