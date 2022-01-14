Скопировать Wordpress сайт

Нужен движок сайта типа Отзовик точка ком. С возможностью добавления пользователями отзывов на не имеющихся в базе товаров, услуг, компаний и тд... И с возможностью оплаты пользователям за просмотры их отзывов. В общем-то требуется копия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скопировать сайт созданный на wordpress с тем же функционалом CSS и тд.
Далее изменить некоторые элементы и цвета.
В приоритете человек, который разбирается в теме и с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, долгосрочное сотрудничество, дальше будут другие проекты и возможность хорошо зарабатывать.
Подробности вышлю кандидатам кому интересно в ЛС.
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