Скопировать Wordpress сайт

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок844 просмотра
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Необходимо скопировать сайт созданный на wordpress с тем же функционалом CSS и тд.

Далее изменить некоторые элементы и цвета. 

В приоритете человек, который разбирается в теме и с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, долгосрочное сотрудничество, дальше будут другие проекты и возможность хорошо зарабатывать.

Подробности вышлю кандидатам кому интересно в ЛС.

WordPress
2 года назад
guest_16335813082161
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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