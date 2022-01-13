Починить Elementor на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок703 просмотра
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Здравствуйте, обновили Elementor на сайте и он перестал работать, перестали работать категории товаров, все ссылки слетели и ни товары ни группы не открываются. Восстановить сайт по резервной копии нет возможности. 

Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо.

WordPress
2 года назад
shuKirk
Кирилл 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад