Починить Elementor на сайте Wordpress

Здравствуйте, обновили Elementor на сайте и он перестал работать, перестали работать категории товаров, все ссылки слетели и ни товары ни группы не открываются. Восстановить сайт по резервной копии нет возможности.

Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо.