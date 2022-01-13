Починить Elementor на сайте Wordpress

Нужно сделать правки на сайте. Кидайте заявки, я скину Вам в личку ТЗ и сайты. Несколько сайтов нужно доделать.
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Здравствуйте, обновили Elementor на сайте и он перестал работать, перестали работать категории товаров, все ссылки слетели и ни товары ни группы не открываются. Восстановить сайт по резервной копии нет возможности.
Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо.
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