Битрикс Аспро повесить цели метрики на формы

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки670 просмотров
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Сайт: https://pmkpark.ru/

Аспро: Allcorp2

Цель: JavaScript-событие

Формы:

  • - Заказать проект
  • - Заказать продукт
  • - Заказать услугу
  • - Задать вопрос
  • - Обратный звонок
  • - Оформление заказа
ВАЖНО! Чтобы цель работала после отправки формы, а не клик по кнопке.

От вас цена. Срок 1-2 дня.

2 года назад
berdnikovasya
Василий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад