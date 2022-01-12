Нужно оптимизировать загрузку сайта на Wordpress и прикрутить https

Хочу запустить под рекламу интернет магазин на Wordpress которым давно не занимались.

Сделан на Wordpress очень давно (более 10 лет назад)

http://suvenirov.com.ua/

Он очень медленно загружается, хотя на момент работы с ним его оптимизировали и отлично все работало. но прошло время и сейчас вот так((

И нужно прикрутить безопасный протокол, чтобы поисковики его воспринимали как безопасный. Сейчас у пользователей предупреждение о рисках выскакивает из-за http

Откликнитесь те, кто шарит в оптимизации. Действительно шарит, а не делает первые шаги в этом. Очень нужна оперативная помощь в этих двух вопросах

1) Оптимизировать скорость загрузки страниц

2) Сделать безопасный протокол https