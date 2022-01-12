Нужно создать и перенести 3 сайта на GRAV CMS как один мультиязычный мультисайт. Сейчас используется Bolt CMS, которая использует тот же шаблонизатор что и GRAV (twig). [list][*]Основной сайт - эти шаблоны берем за основу для всех 3х ...
Нужно оптимизировать загрузку сайта на Wordpress и прикрутить https
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу запустить под рекламу интернет магазин на Wordpress которым давно не занимались.
Сделан на Wordpress очень давно (более 10 лет назад)
Он очень медленно загружается, хотя на момент работы с ним его оптимизировали и отлично все работало. но прошло время и сейчас вот так((
И нужно прикрутить безопасный протокол, чтобы поисковики его воспринимали как безопасный. Сейчас у пользователей предупреждение о рисках выскакивает из-за http
Откликнитесь те, кто шарит в оптимизации. Действительно шарит, а не делает первые шаги в этом. Очень нужна оперативная помощь в этих двух вопросах
1) Оптимизировать скорость загрузки страниц
2) Сделать безопасный протокол https
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