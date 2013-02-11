Требуется разработка лендинга для мини-типографии, включающего встроенный калькулятор для просчета услуг печати. Предоставление детального ТЗ возможно.
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо ускорить загрузку сайта Suvenirov.com.ua, выполнить перенос на новый сервер и установить SSL-сертификат. Ожидается опыт в системном администрировании и знание технологий для оптимизации работы сайта.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется перенос интернет-магазина на WordPress с VPS на другой хостинг и оптимизация скорости загрузки страниц. Необходима установка SSL-сертификата. Сайт работает медленно, требуется срочное решение проблемы.Системное администрирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в оптимизации загрузки интернет-магазина на WordPress и подключении безопасного протокола HTTPS. Сайт был создан более 10 лет назад и сейчас загружается медленно. Необходимо улучшить скорость загрузки страниц и обеспечить безопасное соединение для пользователей. Откликнитесь, если у вас есть опыт в этих вопросах.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт3 года назад
Есть 2 интернет-магазина, которые ранее хорошо работали и быстро загружались. Сейчас они грузятся очень медленно. Нужно оптимизировать скорость загрузки и прикрутить на каждый домен сертификат SSL Cайты простенькие, сделанные на Вордпресс (Wordpress). ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть постоянные задачи по отрисовке в вектор разных изображения для дальнейшей печати их на одежде Должность штатного дизайнера сократили и теперь хотим найти человека для удаленной работы Отзовитесь кто готов сотрудничать ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть векторный файл который сделали трассировкой. В нем закругленные углы и не все линии плавные Нужно поправить чтобы был похож на оригинал Мы занимаемся печатью на одежде и нужен дизайнер который ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн календаря и новогодней открытки с допечатной подготовкой под требования типографии. Образцы дизайнов прошлых годов для этого клиента предоставлю. Также есть файлы которые мы отправляли в типографии Все упирается в ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть фото спортивных костюмов (кофты, штаны, а также комплекты вместе) Все фото на человеке в разных ракурсах - снимал фотограф. Задача: на каждый костюм наложить логотипы 10 разных брендов (найк, адидас, ...Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт на wp был отклонен гуглом с пометкой Вредоносное ПО. Нужно разобраться в чем причина, и решить проблему раз и навсегда. Ранее возникала подобная проблема, удалось решить ее временно. Через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть марка молодежной уличной одежды (название регистрируется) Нужно сделать: 1. лого. Ключевая идея есть, нужно стильно оформить и довести до финала. Может предложить альтернативный нашей идее вариант 2. Дизайн бирки для ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задач всего 2 штуки (пока что). Еще будут задачи по другим сайтам на Wordpress, хочу найти человека, который хорошо разбирается в движке WP для постоянной работы. 1. Сейчас на сайте 15 000 ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение сайта Futboclub.com.ua практически с нуля до 1000+ посетителей в день. Рассматриваем схемы работы со сдельно-премиальной оплатой. Сайт никогда не продвигался, домену более года. Контентом наполнен частично, еще есть над ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер для постоянной работы с текстами. Наша компания имеет 7 различных интернет-проектов (в основном - интернет магазины футболок, сувенирной продукции и т.п.) и стоит задача по регулярному наполнению проектов качественным контентом. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5000
Есть интернет-магазин с нулевым трафиком (10-15 посетителей в сутки на сейчас!). Магазину на новом домене скоро исполнится год (до этого был на другом домене и не продвигался особо). Выполнены почти все программные работы по внутренней ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать логотип для сети магазинов подарочной продукции (сувенирная продукция, футболки с принтами, выполнение работ на заказ - печать принтов на разной продукции). Т.е. в магазине можно заказать любую вещь с персонализацией. ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть ресурс по заказу фототоваров через интернет - сайт Artgram.com.uaСайт - самопис на PHPНеобходимо по нему выполнить исправления в коде и кое-что дописатьПодробное ТЗ - во вложенном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Несколько сайтов лежат на VPS-сервере и периодически возникают какие-то вопросы по настройке чего-либо. Я не разбираюсь в этих настройках и нужна помощь специалиста -администратора серверов. Я настроил один почтовый ящик, но есть ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист-Web-Дизайнер для разработки интернет-магазинов футболок. (т.е. должен уметь делать как красивые дизайны, так и разрабатывать сайты под ключ). Ранее мы работали с движками Joomla и Wordpress - но рассмотрим также другие ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад