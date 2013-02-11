darunok

Сергей darunok

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$130
10 баллов
3 года назад
Ускорить загрузку сайта, перенести на новый сервер и прикрутить ssl
Все прошло замечательно, проблем нет. Рекомендую.
Алексей отлично справился с поставленной задачей, оперативно решил наш вопрос с оптимизацией скорости загрузки интернет-магазина. Превосходно разбирается в своём деле, был всегда на связи и помогал мне как заказчику определиться с сервером для переноса сайта, консультировал и на простом языке давал грамотные пояснения по всем возникающим вопросам Сейчас наш старый сайт на WordPress просто летает) Спасибо Алексею, всем рекомендую! Будем сотрудничать и по другим проектам.
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужна помощь с администрированием VPS-сервера
Настройка почты
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Очень хороший исполнитель. Быстро отреагировал на заявку, тут же онлайн помог настроить то что я просил и дал грамотные консультации относительно работы с сервером. Видно что человек очень хорошо разбирается в своем деле и заинтересован работать в дальнейшем. Очень рекомендую Сергея как хорошего исполнителя. Буду продолжать работать с ним и по другим вопросам.
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Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
11 лет назад
Написание СЕО-статей на сувенирную тематику
Написание статей
Все понравилось в работе
Андрей - хороший специалист. Рекомендую всем. Пишет хорошо, задачи выполняет быстро. В целом результатом я доволен.
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