Написание СЕО-статей на сувенирную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок426 просмотров

Для сайта на сувенирную тематику требуется регулярное пополнение раздела "СТАТЬИ".

Сайт www.suvenirka.dp.ua

Для начала нужны две статьи - одна на заданную тему: "Футболки как стиль жизни...", т.е. статья о футболках,

о том, почему люди заказывают футболки с логотипами (прикольными рисунками, надписями), противопоставить безликие футболки и футболки с изображениями...и т.д.

Важно чтобы достаточное количество ключевых слов на тему, т.е. статья должна быть заточена под высокочастотные запросы на тему в поисковиках.

Вторую тему - на Ваш выбор. Очень важно - чтобы статья была на тематику сайта и ее было интересно читать людям, т.е. что-то оригинальное :-))

Написание статей
14 лет назад
darunok
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Андрей - хороший специалист. Рекомендую всем. Пишет хорошо, задачи выполняет быстро. В целом результатом я доволен.
Все понравилось в работе

Заявки фрилансеров

Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг

    Нужны копирайтеры, которые смогут разобраться с популярными cms. Работы много и постоянно. В заявке укажите сколько денег за 1000 символов с пробелами за копирайт и рерайт и номер аськи

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO текст для свадебного сайта

    Написать эксклюзивный SEO текст с 5 ключами размером до 3000 символов. тематика: свадьба, видеосъемка, фотосъемка, тамада, феерверки Выполнить надо в течении суток. Если тема вам близка, вы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на сайты

    $50

    Есть необходимость в 18 статьях по 3000 символов Необходимы обычные(не сеооптимизированные) статьи можно с упоминанием доп слов, список позже. Очень желательно 100% уникальность! Темы: постеры картины или холст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 3 cтатьи по дизайну интерьера

    Необходимо описать 3 интерьера по фотографиям и планировкам по делу, но с художественным оттенком. А также придумать проектам названия. Вводные есть. Размер одной статьи 2-2,5 к. Пример прикреплен.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт для миралинкс

    Здравствуйте. Требуется копирайт не строительную тематику или около того. Плачу 1 wmz за 1000 символов. Каждая статья по 2000 символов. Всего нужно 30 статей. (после этого нужны будут еще 30) ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнения сайта текстами с рерайтом

    $20

    Доброго времени суток! Необходимо наполнить сайт объектами с описанием и фото.Тексты рерайт с исходников. Тематика Недвижимость.Заполнение одного объекта при опыте с рерайтом занимает 10-15 мин. Оплата 20 wmr объект. Общий объем более 100-200 объектов. Часто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 5 мини статей для сайта

    Здравствуйте, нужно придумать\выделить тезисы для 5 аспектов (или как уже это правильно назвать, незнаю) по теме натяжные потолки. Затем написать 5 мини статьи по одной для каждого аспекта. Все это нужно для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим рерайт 10к символов

    Здравствуйте есть 10к символов, тематика программы, соответственно необходим рерайт данного текста, по срокам должно быть готово к вечеру. Оплата в WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Публикации на сайте по блоговым новостям

    Требуется на регулярной основе публиковать новости основанные на интересных и актуальных сообщениях в блогах, основные темы сайта - общество, личное, увидеть (интересное видео, картинки), корпоративные блоги, криминал, экономика, техника, развлечения. Новости могу браться как ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад