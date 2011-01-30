Нужны копирайтеры, которые смогут разобраться с популярными cms. Работы много и постоянно. В заявке укажите сколько денег за 1000 символов с пробелами за копирайт и рерайт и номер аськи
Написание СЕО-статей на сувенирную тематику
Для сайта на сувенирную тематику требуется регулярное пополнение раздела "СТАТЬИ".
Сайт www.suvenirka.dp.ua
Для начала нужны две статьи - одна на заданную тему: "Футболки как стиль жизни...", т.е. статья о футболках,
о том, почему люди заказывают футболки с логотипами (прикольными рисунками, надписями), противопоставить безликие футболки и футболки с изображениями...и т.д.
Важно чтобы достаточное количество ключевых слов на тему, т.е. статья должна быть заточена под высокочастотные запросы на тему в поисковиках.
Вторую тему - на Ваш выбор. Очень важно - чтобы статья была на тематику сайта и ее было интересно читать людям, т.е. что-то оригинальное :-))
Выбранный исполнитель
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