Написание СЕО-статей на сувенирную тематику

Для сайта на сувенирную тематику требуется регулярное пополнение раздела "СТАТЬИ".

Сайт www.suvenirka.dp.ua

Для начала нужны две статьи - одна на заданную тему: "Футболки как стиль жизни...", т.е. статья о футболках,

о том, почему люди заказывают футболки с логотипами (прикольными рисунками, надписями), противопоставить безликие футболки и футболки с изображениями...и т.д.

Важно чтобы достаточное количество ключевых слов на тему, т.е. статья должна быть заточена под высокочастотные запросы на тему в поисковиках.

Вторую тему - на Ваш выбор. Очень важно - чтобы статья была на тематику сайта и ее было интересно читать людям, т.е. что-то оригинальное :-))