5 мини статей для сайта

Здравствуйте,

нужно придумать\выделить тезисы для 5 аспектов (или как уже это правильно назвать, незнаю) по теме натяжные потолки. Затем написать 5 мини статьи по одной для каждого аспекта. Все это нужно для вот этого слайд-шоу http://www.atlant24.com/test/ Причем все должно быть на реальной основе, иметь основания под собой. А, не просто набор высокопарных фраз.Для этого нужно немного разобраться в теме.

Аспекты:

1. Очаровательный (отражает внешнюю привлекательность)

2. Роскошь (отражает - хотя это очень сильно при увеличено)

3. Стремительность (отражает - тот факт, что сам ремонт/монтаж потолка занимает 3-5 часов. В то время как ремонт традиционным способом может занимать насколько дней, если все делать по технологии)

4. Новые технологии с тысяча летней историей (потолки пвх появились относительно не давно, но придумали натяжные потолки еще в Египте)

5. Верность (гарантия 15 лет, защищают от протечек у соседей сверху, можно мыть, ...)

Пример тезисов для п.1.

- Идеально ровный

- Блеск глянца

- Нежность сатина

- Бесконечная палитра цветов

- Любая причудливая форма

- Игра света (отражение света от светильников сложной формы на глянце)

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Для принятия решения мне нужно:

1. Примеры подобных работ.

2. Общая стоимость.

3. Время на выполнение.

4. e-mail

5. ICQ

6. Skype

Успехов!

Олег