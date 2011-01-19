Необходим рерайт 10к символов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок303 просмотра

Здравствуйте есть 10к символов, тематика программы, соответственно необходим рерайт данного текста, по срокам должно быть готово к вечеру. Оплата в WMR

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Хорошая работа. Приятное общение. Оперативно, качественно, все в срок. Спасибо за работу)
Техзадание поставлено четко. Оплата без задержек. Обмен информацией проходил оперативно и констркутивно. Если бы все заказы проходили так гладко. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Размножение текстов

    Есть исходник статьи о детских товарах (1850 зн.), необходимо размножить его так, чтобы биржи продвижения статьями их приняли. С вас цена, максимальное кол-во текстов, шингл и % схожести и срок исполнения. Сразу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Публикации на сайте по блоговым новостям

    Требуется на регулярной основе публиковать новости основанные на интересных и актуальных сообщениях в блогах, основные темы сайта - общество, личное, увидеть (интересное видео, картинки), корпоративные блоги, криминал, экономика, техника, развлечения. Новости могу браться как ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются технические, аналитические статьи

    Требуются технические, аналитические статьи по теме новейших разработок интернет-технологий, интересующий уровень - IBM, Zend, Jboss AS и т.п. по схеме - ТЗ, необходимо знания иностранного языка, т.к. Технологии рассматривать иногда нужно иностранные. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи на тему электронные платежные системы

    Здравствуйте собственно нужно уникальных статей 10 штук для продвижения одного сайта, на тему платежных систем, валют, примерно на 3000 знаков, если устроит цена и качество то можно больше, подробности при общении через асю или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Из плохой имиджевой статьи сделать хорошую

    $50

    Здравствуйте, российские копирайтеры!!! Пример статьи прикрепляю. Нужно - переделать в имиджевую. ЦУ - абитуриенты, их родители. Имейте ввиду, статья для видеоролика. Таких статей будет 11. Около 30 тыс. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить статьями сайт на тему экспертиза, оценка

    $80

    Для сайта компании по экспертизе и оценке нужны тексты. Голый сайт нужно наполнить статьями под ключ, с картинками. Заносить статью на сайт через админку сайта. 11 статей про каждый вид экспертизы, из ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание для интернет магазина

    Нужно написать описание для онлайн магазина, примерно 1000 символов. что-то наподобие: Buy and sell handmade or vintage items, art and supplies on WEBSITE, the world's most vibrant handmade marketplace. Share stories ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад