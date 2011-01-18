Публикации на сайте по блоговым новостям

Требуется на регулярной основе публиковать новости основанные на интересных и актуальных сообщениях в блогах, основные темы сайта - общество, личное, увидеть (интересное видео, картинки), корпоративные блоги, криминал, экономика, техника, развлечения. Новости могу браться как с российских так и с зарубежных блогов. Оплата осуществляется с каждого сообщения + доплата если с не русскоязычного источника. Новость не должна быть просто копи-пастом, публикация должна быть в виде осмысленного изложения.