Серия познавательных статей о недвижимости. Пример тут - http://www.3000news.ru/nedvizhimost Цены от 0.7 до 1 у.е. за 1000 символов.
Новости, статьи и обзоры для игрового сайта
Что требуется
- ежедневное наполнение
- новости, трейлеры, обзоры
Сайт на Joomla 1.5.x - поэтому знание CMS, желательно.
Критерии отбора - цена за 1к/за день, количество статей за день, грамотность, отзывы, знание тематики
Оплата - понедельно через сбс или по договоренности
Несколько исполнителей
Заявки скрыты
Дополнение после поступивших заявок
Объем новости / описания трейлеров варьируется, как правило, от 100 до 1000 знаков
Обзоры - там больше, разумеется
Поэтому, учитываем эти особенности.
Заявки фрилансеров
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