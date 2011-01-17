Новости, статьи и обзоры для игрового сайта

Что требуется

- ежедневное наполнение

- новости, трейлеры, обзоры

Сайт на Joomla 1.5.x - поэтому знание CMS, желательно.

Критерии отбора - цена за 1к/за день, количество статей за день, грамотность, отзывы, знание тематики

Оплата - понедельно через сбс или по договоренности

Несколько исполнителей

Заявки скрыты

Дополнение после поступивших заявок

Объем новости / описания трейлеров варьируется, как правило, от 100 до 1000 знаков

Обзоры - там больше, разумеется

Поэтому, учитываем эти особенности.