Статьи на цветочную тематику

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Завершен38 заявок533 просмотра

Нужны статьи на тематику цветов.

Статьи для блога на интернет-магазине.

Тема: пересадка растений, озеленение офиса/ дома/квартиры.

Более подробно тематику каждой из статей распишу после выбора исполнителя.

Необходима достаточно поверхностная заточка под ключевые слова.

Бюджет: 900 рублей.

Интересуют сроки, портфолио и количество статей, которую напишите на эту сумму.

14 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
10 дней
Качество статей понравилось. Все статьи были читабельны, ключевые слова естественно вошли в текст, ну и уникальность 100% также порадовала! Рекомендую Нину как ответственного копирайтера.

Заявки фрилансеров

lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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