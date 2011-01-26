Доброго дня. Для нескольких юридических сайтов необходимо написать порядка 1.000.000 символов по исходным ключевым словам. Необходимы уникальные грамотные тексты для людей. Никакой воды, строго описание преимуществ и компетенций компании по разным областям права. Исполнителем вижу ...
Статьи на цветочную тематику
Нужны статьи на тематику цветов.
Статьи для блога на интернет-магазине.
Тема: пересадка растений, озеленение офиса/ дома/квартиры.
Более подробно тематику каждой из статей распишу после выбора исполнителя.
Необходима достаточно поверхностная заточка под ключевые слова.
Бюджет: 900 рублей.
Интересуют сроки, портфолио и количество статей, которую напишите на эту сумму.
Выбранный исполнитель
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