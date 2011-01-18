Необходим недорогой дизайн статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок268 просмотров

Формат А4. Интервью.

14 лет назад
centrok
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
14 лет назад
$15
1 день
Очень понравилась работа! Все так гармонично и качественно сделано. Будем обращаться к нему еще не раз)
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи про алмазный инструмент

    $40

    Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей. Требуется написать статьи по представленным ниже запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт сайта

    Рерайт сайта я-мама.рф Ваша цена за весь сайт? Ваша задача отредактировать все тексты через админку

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать статью о спининге

    Тема статьи спиннинг shimano catana, необходимо хорошая статья для выбирающих спинниг с указанием плюсов и минусов данного спиннига, указать разновидности спиннига по жесткости, строю всевохможные маркировки с расшифровкой. Уникальность, читабельность. 2000 с пробелами,оплата 20 рублей ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт текста

    $7

    Нужно сегодня к ночи отрерайтить три текста. Это - составляющего курсовой работы. Обзор глянцевых изданий с молодежной целевой аудиторией. Психология восприятия информационного потока молодежной аудиторией Культура ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нуждаюсь в рерайте на постоянной основе

    Для сайта тематики поделок своими руками - бисер, вязание, мыловарение, шитье... Исходники я предоставляю. Рерайт нужен качественный. Перестановка абзацев и синонимайзер не прокатит. Количество статей я не ограничиваю. Сколько сможете сколько и ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Безлепкиной

    $5000

    Заполнение интернет магазина статейным материалом о товарах и категориях уникальными статьями с учетом сформированных требований по SEO (контроль проффесиональными продвиженцами) и с учетом уникальной концепции работы магазина. Объем очень большой

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт статьи

    $10

    http://www.realradio.su/faq/193 до слов " Рации для горнолыжников можно приобрести в нашем магазине в Челябинске, а также купить с доставкой транспортной компанией Автотрейдинг в города России:" оплата Яд = 300 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад