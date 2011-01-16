Нужен небольшой текст с ключевиками

Есть сайт по тематике "Создание и продвижение сайтов". Необходимая информация уже размещена, на страницах есть тексты (по 1500-2500 знаков каждый по принципу "вступление-описание услуги-преимущества фирмы"). Необходимо подготовить дополнительные тексты по темам страниц (темы и ...