Дописать текст статей

Есть сайт по тематике "Создание и продвижение сайтов". Необходимая информация уже размещена, на страницах есть тексты (по 1500-2500 знаков каждый по принципу "вступление-описание услуги-преимущества фирмы"). Необходимо подготовить дополнительные тексты по темам страниц (темы и ключевые слова страниц – во вложении) по 1000-2000 знаков (без пробелов) каждый для добавления на эти же страницы. Всего: 13 страниц/ 13 текстов/21000 знаков.

Требования:

- Уникальность текстов 100% при проверке в любой системе с шинглом 6.

- Частота вхождения ключевого слова страницы: 4-5 %.

- Текст должен быть продающим. Приветствуется использование ярких запоминающихся образных сравнений, а также языка выгоды по типу "характеристика-преимущество-выгода для клиента".

- Текст не должен повторять уже написанное на странице и не повторяться между собой.

- Срок: 3 дня.

Название сайта и адреса страниц будет выслано исполнителю.

В заявках, пожалуйста, указывайте: общая стоимость работы, условия оплаты, ссылка на портфолио. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество.