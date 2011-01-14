Дописать текст статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок392 просмотра

Есть сайт по тематике "Создание и продвижение сайтов". Необходимая информация уже размещена, на страницах есть тексты (по 1500-2500 знаков каждый по принципу "вступление-описание услуги-преимущества фирмы"). Необходимо подготовить дополнительные тексты по темам страниц (темы и ключевые слова страниц – во вложении) по 1000-2000 знаков (без пробелов) каждый для добавления на эти же страницы. Всего: 13 страниц/ 13 текстов/21000 знаков.

Требования:

- Уникальность текстов 100% при проверке в любой системе с шинглом 6.

- Частота вхождения ключевого слова страницы: 4-5 %.

- Текст должен быть продающим. Приветствуется использование ярких запоминающихся образных сравнений, а также языка выгоды по типу "характеристика-преимущество-выгода для клиента".

- Текст не должен повторять уже написанное на странице и не повторяться между собой.

- Срок: 3 дня.

Название сайта и адреса страниц будет выслано исполнителю.

В заявках, пожалуйста, указывайте: общая стоимость работы, условия оплаты, ссылка на портфолио. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
Olle34
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи о бизнесе

    Создать ряд статей о бизнесе. Примеры тут: http://dabster.ru/busidei/novye-idei-malogo-biznesa.html http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-marshrutnogo-taksi.html http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-apteki.html http://dabster.ru/busidei/biznes-idei-s-nulya-bez-vlozheniy.html Ключи - получить кредит, познавательный сайт. Объем статьи 2500-3000 символов. Пишите ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оглавления для статей

    Суть работы такова: я отправляю вам текст, разбитый на статьи по 900-1400 символов. Каждой статье нужно дать более-менее подходящий заголовок. Всего 2100 статей, поэтому нужно 3-4 человека, в зависимости кто сколько возьмёт. Сделать нужно до ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать описание услуг сайта юридической фирмы

    Имеется список услуг для физических http://www.ju-ris.ru/services/individual.html и юридических лиц http://www.ju-ris.ru/services/juridical.html. Нужно сделать описание для каждой услуги по аналогии с тем, как это сделано для нескольких из них. Мы как заказчик даем ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникальные тексты в блоги

    Есть несколько развивающихся блогов, для которых требуется УНИКАЛЬНЫЙ контент. Каждый пост не более 500 знаков без пробелов + ключевые слова + описание + картинки. Тематика блогов: Мода, Модные вещи, Одежда, Handmade, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод фразы на 2 языка

    Требуется перевести предложение "Достаньте через верхнее отверстие аварийный запас спичек и инструкцию по применению." На английский и немецкий. Речь идет о походной свече ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Копипаст

    Тематика: Финансы, Финансовый менеджмент, Инвестиции. Уникальность не нужна. Самое главное максимально короткий и полноценный ответ на вопрос. Без воды и лишних отступлений. Пишите цену за всю работу. НЕ ПИШИТЕ цены за 1000 з ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вступительное слово к Онлайн курсу Java

    $20

    Надо написать вступительное слово к Онлайн курсу программирования. Тема "Чему вы можете научить, почему необходимо учиться у Вас". Писать надо от первого лица. Текст должен быть емким и доступным, не более 1\3 листа ...

    Java
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад