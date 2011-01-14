Надо 20 статей про технические характеристики бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров и т.д. 23500 символов в итоге. Каждая статья - описание какогото автогрейдера или бульдозера и т.д. В каждой статье вставить ...
Сделать описание услуг сайта юридической фирмы
Имеется список услуг для физических http://www.ju-ris.ru/services/individual.html и юридических лиц http://www.ju-ris.ru/services/juridical.html.
Нужно сделать описание для каждой услуги по аналогии с тем, как это сделано для нескольких из них.
Мы как заказчик даем для каждой услуги:
- ключевые фразы
- общая схема текста
- расценки (если есть)
После чего проверяем на правильность и снова (после юристов) адаптируем для обычных посетителей. Но текст должен не вызывать отторжения у специалистов (юристов).
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