Сделать описание услуг сайта юридической фирмы

Имеется список услуг для физических http://www.ju-ris.ru/services/individual.html и юридических лиц http://www.ju-ris.ru/services/juridical.html.

Нужно сделать описание для каждой услуги по аналогии с тем, как это сделано для нескольких из них.

Мы как заказчик даем для каждой услуги:

- ключевые фразы

- общая схема текста

- расценки (если есть)

После чего проверяем на правильность и снова (после юристов) адаптируем для обычных посетителей. Но текст должен не вызывать отторжения у специалистов (юристов).