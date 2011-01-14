Сделать описание услуг сайта юридической фирмы

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Закрыт20 заявок303 просмотра

Имеется список услуг для физических http://www.ju-ris.ru/services/individual.html и юридических лиц http://www.ju-ris.ru/services/juridical.html.

Нужно сделать описание для каждой услуги по аналогии с тем, как это сделано для нескольких из них.

Мы как заказчик даем для каждой услуги:

- ключевые фразы

- общая схема текста

- расценки (если есть)

После чего проверяем на правильность и снова (после юристов) адаптируем для обычных посетителей. Но текст должен не вызывать отторжения у специалистов (юристов).

14 лет назад
ju-ris
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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