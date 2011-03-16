Надо 20 статей про технические характеристики бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров и т.д. 23500 символов в итоге. Каждая статья - описание какогото автогрейдера или бульдозера и т.д. В каждой статье вставить ...
Уникальные тексты в блоги
Есть несколько развивающихся блогов, для которых требуется УНИКАЛЬНЫЙ контент.
Каждый пост не более 500 знаков без пробелов + ключевые слова + описание + картинки.
Тематика блогов: Мода, Модные вещи, Одежда, Handmade, Реклама, Подарки, Мастер-классы, Сувениры, Дизайнерский интерьер, Дизайнерская мебель..... и около того
Темы для статей буду прислать. Что-то нужно будет перевести/пересказать своими словами.
Простые жизненные темы без особой специфики. В тексте нужно использовать ключевые слова.
На данном этапе нужно занести на сайты большой объем информации 100-150 постов - из-за объёма платим недорого. Дальше, возможно сотрудничество на постоянной основе.
Для примера: www.fastory.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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