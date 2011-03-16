Уникальные тексты в блоги

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Завершен13 заявок379 просмотров

Есть несколько развивающихся блогов, для которых требуется УНИКАЛЬНЫЙ контент.

Каждый пост не более 500 знаков без пробелов + ключевые слова + описание + картинки.

Тематика блогов: Мода, Модные вещи, Одежда, Handmade, Реклама, Подарки, Мастер-классы, Сувениры, Дизайнерский интерьер, Дизайнерская мебель..... и около того

Темы для статей буду прислать. Что-то нужно будет перевести/пересказать своими словами.

Простые жизненные темы без особой специфики. В тексте нужно использовать ключевые слова.

На данном этапе нужно занести на сайты большой объем информации 100-150 постов - из-за объёма платим недорого. Дальше, возможно сотрудничество на постоянной основе.

Для примера: www.fastory.ru

14 лет назад
zavmag
Артём 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
5 дней
Вы просто мастер своего дела! Спасибо за чёткость, оперативность и художественное качество работы.
Артем порядочный и ответственный заказчик. С грамотным ТЗ и оплатой проблем нет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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