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Завершен1 заявка129 просмотров

Тематика: Финансы, Финансовый менеджмент, Инвестиции.

Уникальность не нужна. Самое главное максимально короткий и полноценный ответ на вопрос. Без воды и лишних отступлений.

Пишите цену за всю работу. НЕ ПИШИТЕ цены за 1000 з и т.д.

Требование: нужно разбираться в тематике (соответствующее образование)

14 лет назад
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Евгения отлично справилась с работой. При необходимости буду еще образаться. Рекомендую. С ув. Дарья
Спасибо большое за предоставленную работу. Чёткое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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