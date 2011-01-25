Статья про фриланс.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок382 просмотра

Нужна статья о сайтах-агрегаторах заявок с бирж фриланса (flance.ru и другие).

Расскажите в статье:

- что такое сайты-агрегаторы;

- приведите примеры агрегаторов заявок с бирж фриланса (2-3 агрегатора);

- какие преимущества дают агрегаторы заявок;

- как использовать агрегаторы заявок (ваш опыт);

Требования к статье:

- Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ.

- Уникальность по advego plagiatus не ниже 90%.

- Оптимизировать под ключевые слова не требуется.

- Объем 5-7 тыс знаков.

Требования к исполнителю:

- опыт использования агрегаторов в своей деятельности. Если использовали только один агрегатор, подберите второй и в рамках статьи коротко его опишите.

Условия сотрудничества

Оплата: 10 WMZ.

Схема оплаты: 100% постоплата.

Срок исполнения этого заказа: 2-3 дня.

14 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Очень хорошее соотношение цена-качество. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Андреем. Интересное задание, своевременная оплата, море позитива от общения.

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Составление описаний

    Требуется человек для составления описаний к отелям. Необходимо знание английского языка. Надо будет составлять описание к определенным отелям (список я высылаю) по определенной схеме. Плюс 10-15 фото отеля. Оплата 20 руб/шт. Работа более-менее постоянная, по ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Грамотный рерайт

    Здравствуйте. Нужно 25 статей по тематике: бетоносмесители, бетононасосы, бетон, бетон в строительстве ...etc. В общем статьи по бетонооборудованию и строительству с участием бетона :) Каждая статья по 2-2.5к символов. Грамотность и уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходим рерайт

    $50

    Здравствуйте есть 31к символов с пробелами, тематика похудение, необходим рерайт. Оплата WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 3-4 статьи

    Нужны 3-4 продающие (т.е. грамотно оформленные, проиллюстрированные) статьи на тему татуировки, ключевые слова под которые они должны быть оптимизированы дам исполнителю. Все предложения только в проект, спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переработка текста сайта

    Требуется переработать текст юридических услуг, сделав уникальным, более информативным и заточить его под продажу каждой услуги - по ключевым словам. Пример текста, который надо переработать: http://www.eurobc.ru/goods_3.html Объем работы - весь сайт.

    HTML
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ответы на форумах

    Необходимо пробежаться по форумам и ответить на темы. Пишите вашу цену. Подробнее в личке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен качественный рерайт и копирайт.

    Необходимо написать один копирайт от 1000 знаков и один рерайт (текст с которого делать- предоставлю). Тема - Индийский ресторан. Копирайт нужен уникальный! Прошу указывать Ваши сроки и цены. Оплата после выполненной ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Тексты про занятия молодежи

    Нужны описания популярных занятий молодежи в свободное время: боулинг, кино, театр, горные лыжи, скейтборд и тп. (всего более 25) Написаны должны быть живым языком в легком стиле до 1000 символов, чтобы по ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад