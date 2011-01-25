Статья про фриланс.

Нужна статья о сайтах-агрегаторах заявок с бирж фриланса (flance.ru и другие).

Расскажите в статье:

- что такое сайты-агрегаторы;

- приведите примеры агрегаторов заявок с бирж фриланса (2-3 агрегатора);

- какие преимущества дают агрегаторы заявок;

- как использовать агрегаторы заявок (ваш опыт);

Требования к статье:

- Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ.

- Уникальность по advego plagiatus не ниже 90%.

- Оптимизировать под ключевые слова не требуется.

- Объем 5-7 тыс знаков.

Требования к исполнителю:

- опыт использования агрегаторов в своей деятельности. Если использовали только один агрегатор, подберите второй и в рамках статьи коротко его опишите.

Условия сотрудничества

Оплата: 10 WMZ.

Схема оплаты: 100% постоплата.

Срок исполнения этого заказа: 2-3 дня.