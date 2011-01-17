3-4 статьи

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Завершен18 заявок369 просмотров

Нужны 3-4 продающие (т.е. грамотно оформленные, проиллюстрированные) статьи на тему татуировки, ключевые слова под которые они должны быть оптимизированы дам исполнителю.

Все предложения только в проект, спасибо.

14 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Очень доволен сотрудничеством, спасибо за хорошую работу)
Очень приятный в общении заказчик, четко составленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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