Требуется переработать текст юридических услуг, сделав уникальным, более информативным и заточить его под продажу каждой услуги - по ключевым словам. Пример текста, который надо переработать: http://www.eurobc.ru/goods_3.html Объем работы - весь сайт.
3-4 статьи
Нужны 3-4 продающие (т.е. грамотно оформленные, проиллюстрированные) статьи на тему татуировки, ключевые слова под которые они должны быть оптимизированы дам исполнителю.
Все предложения только в проект, спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна статья, рекламирующая услугу: http://all-reg.net/allreg/ Уникально, качественно, интересно. ICQ 13328один4Завершен14 лет назад
Необходимо пробежаться по форумам и ответить на темы. Пишите вашу цену. Подробнее в личке.Закрыт14 лет назад
Необходимо написать один копирайт от 1000 знаков и один рерайт (текст с которого делать- предоставлю). Тема - Индийский ресторан. Копирайт нужен уникальный! Прошу указывать Ваши сроки и цены. Оплата после выполненной ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Статьи для интернет магазина, подробнее в ТЗ почтойЗавершен14 лет назад
Нужны описания популярных занятий молодежи в свободное время: боулинг, кино, театр, горные лыжи, скейтборд и тп. (всего более 25) Написаны должны быть живым языком в легком стиле до 1000 символов, чтобы по ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны исполнители для активной работы в сети по рерайту небольших простых текстов без ключевых слов. Можно начинающих. Главное условие - грамотность и ответственность. Необходимо иметь возможность находится в сети несколько часов подряд, пользоваться скайпом или ...Закрыт14 лет назад
- $17
Требуется написать статьи свадебной тематики и вставить их в биржу статей миралинкс на уже созданный мной аккаунт. 8 статей по 2000 символов по 60 рублей за статью. Сделать эти ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо переписать/написать заново тексты о странах, пока необходимо 7 текстов, тексты должны быть уникальны и оптимизированы под ключевые слова.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо придумать название домена в зоне com или ru для сайта предоставляющему возможность вести статистику сайта аля - лайвинтернет, ведения блогов и почты. Название должно быть звучное и простое в ...Завершен14 лет назад