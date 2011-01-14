Нужен качественный рерайт и копирайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок511 просмотров

Необходимо написать один копирайт от 1000 знаков и один рерайт (текст с которого делать- предоставлю). Тема - Индийский ресторан. Копирайт нужен уникальный!

Прошу указывать Ваши сроки и цены.

Оплата после выполненной работы!

14 лет назад
Ssanuch
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Копирайт и рерайт на уровне! Вовремя и качественно. Спасибо.
Большое спасибо за заказ. Очень приятная тема и легкое сотрудничество. Работа оплачена вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
_away
53 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо за хорошие статьи!
Во-первых, четкое ТЗ и сразу же уточнение всех вопросов. В нашей работе это уже половина успеха. Во-вторых, своевременная оплата. Мелочь, как говорится, но приятно. Да и сам проект - интересный и познавательный. Теперь буду знать, где в Киеве можно попробовать настоящую индийскую кухню. Спасибо за заказ, Александр!

Заявки фрилансеров

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
_away
53 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты про занятия молодежи

    Нужны описания популярных занятий молодежи в свободное время: боулинг, кино, театр, горные лыжи, скейтборд и тп. (всего более 25) Написаны должны быть живым языком в легком стиле до 1000 символов, чтобы по ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Нужны исполнители для активной работы в сети по рерайту небольших простых текстов без ключевых слов. Можно начинающих. Главное условие - грамотность и ответственность. Необходимо иметь возможность находится в сети несколько часов подряд, пользоваться скайпом или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Название сайта

    $50

    Здравствуйте. Необходимо придумать название домена в зоне com или ru для сайта предоставляющему возможность вести статистику сайта аля - лайвинтернет, ведения блогов и почты. Название должно быть звучное и простое в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно нужен текст к новой услуге на сайте

    Исполнитель нужен с Украины, чтоб в телефонном режиме объяснить суть задачи. Вкратце - необходимо придумать текст к новой услуге на сайте. "Испытание верности" + придумать ответы журналистам по вопросам ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайтинг 150 информационных статей

    $500

    Необходимо произвести реврайт описаний, свойств, применения, и истории эфирных и растительных масел по заданному шаблону. Всего 150 статей в среднем по 3 тыс знаков каждая. Оплата за каждую статью по факту $1 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад