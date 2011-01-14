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Нужен качественный рерайт и копирайт.
Необходимо написать один копирайт от 1000 знаков и один рерайт (текст с которого делать- предоставлю). Тема - Индийский ресторан. Копирайт нужен уникальный!
Прошу указывать Ваши сроки и цены.
Оплата после выполненной работы!
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