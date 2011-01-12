Необходимо произвести реврайт описаний, свойств, применения, и истории эфирных и растительных масел по заданному шаблону. Всего 150 статей в среднем по 3 тыс знаков каждая. Оплата за каждую статью по факту $1 ...
Срочно нужен текст к новой услуге на сайте
Исполнитель нужен с Украины, чтоб в телефонном режиме объяснить суть задачи.
Вкратце - необходимо придумать текст к новой услуге на сайте. "Испытание верности"
+ придумать ответы журналистам по вопросам на тему нового раздела.
+ придумать положительную аргументацию услуге.
Пример услуги http://www.youtube.com/watch?v=sZIBay9U8Gs
Прошу срочно отзываться, заказывать буду сейчас, чтоб ночью получить результат.
Стоимость указывайте в долларах, плачу Вебмани ( WMZ )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим постоянный автор блога "Санкт-Петербург сегодня", для регулярной публикации новостей и статей о бизнесе в СПб и о современной жизни города. Средний размер статьи - 2000 зн. Оплата - 60 руб./1000 зн. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется написать 2 небольших лиц соглашения для софтины и сайта мой выбор за краткими сроками и небольшой ценой =)Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайт одной статьи и копирайт двух статей под SEO запросы слова для страницы http://prudisad.ru/produce.html?cid=9 (рерайт текущего текста) декоративный пруд пластиковый пруд садовый пруд пластмассовый пруд ...Завершен14 лет назад
Требуется написать 3 анонса для Баркемпа Укртвит ukrtweet.com.ua Анонсы должны быть написаны в формате пресс-релиза.Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо составить каталог товаров натуральной косметики. Он должен включать две мини-статьи: статью о вреде химии и статью о пользе нашей продукции, затем перечень товаров с продающими описаниями. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее продолжение ...Закрыт14 лет назад
Требуется описание интернет-технологий: IBM, Zend, Jboss AS и т.п. Необходимы знания и опыт в интернет-сфере, глубое изучение и анализ. По оплате, примерам подобных текстов и наработкам по данной тематике ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественный копирайт 4000-5000 знаков с пробелами на тему: ковка, художественная ковка. Повторяю, требуется именно копирайт. Рерайт, применение синонимайзеров и т.д. неприемлимо. Буду обязательно проверять уникальность, стиль ...Завершен14 лет назад
- $30
Здравствуйте, для интернет магазина рекламирующего биологически активные добавки необходимо написать продающий текст. Сам комплекс БАДов призван помочь полным людям избавиться от лишнего веса. Объем текста 1-1.5 тыс знаков. Желательно указать примеры работ.Завершен14 лет назад
- $250
Для постов на форумах и социальных сетяхКопирайтинг22 заявкиЗакрыт14 лет назад