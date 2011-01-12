Срочно нужен текст к новой услуге на сайте

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Закрытнет заявок198 просмотров

Исполнитель нужен с Украины, чтоб в телефонном режиме объяснить суть задачи.

Вкратце - необходимо придумать текст к новой услуге на сайте. "Испытание верности"

+ придумать ответы журналистам по вопросам на тему нового раздела.

+ придумать положительную аргументацию услуге.

Пример услуги http://www.youtube.com/watch?v=sZIBay9U8Gs

Прошу срочно отзываться, заказывать буду сейчас, чтоб ночью получить результат.

Стоимость указывайте в долларах, плачу Вебмани ( WMZ )

14 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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