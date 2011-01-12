Статьи, новости на тему "Санкт-Петербург сегодня"

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Закрыт1 заявка223 просмотра

Необходим постоянный автор блога "Санкт-Петербург сегодня", для регулярной публикации новостей и статей о бизнесе в СПб и о современной жизни города.

Средний размер статьи - 2000 зн.

Оплата - 60 руб./1000 зн.

Интересует только копирайт.

Предложения присылайте на [email protected]

14 лет назад
Hinn
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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