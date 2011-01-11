Здравствуйте! Требуется качественный копирайт 4000-5000 знаков с пробелами на тему: ковка, художественная ковка. Повторяю, требуется именно копирайт. Рерайт, применение синонимайзеров и т.д. неприемлимо. Буду обязательно проверять уникальность, стиль ...
Требуется описание интернет-технологий
Требуется описание интернет-технологий: IBM, Zend, Jboss AS и т.п.
Необходимы знания и опыт в интернет-сфере, глубое изучение и анализ.
По оплате, примерам подобных текстов и наработкам по данной тематике обращаться по e-mail [email protected]
Отправлять на почту качественное тестовое задание по описанию "Zend Server" или желательно его часть, т.е. начать его делать, далее проверка качества и стиля.
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